Mercato - Real Madrid : C'est terminé, cette star va signer !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027, Thibaut Courtois serait sur le point de rempiler avec le Real Madrid de Florentino Pérez. En effet, le portier de 33 ans aurait trouvé un accord total avec sa direction pour étendre son bail d'une saison, soit jusqu'au 30 juin 2028. Reste à savoir quand la Maison-Blanche va officialiser la nouvelle.

Lors de l'été 2018, le Real Madrid a officialisé la signature de Thibaut Courtois. Pour s'attacher les services de l'international belge, la Maison-Blanche a signé un chèque d'environ 35M€. Un chèque endossé par les hautes sphères de Chelsea.

