PSG - Transfert de Marquinhos : La bombe lâchée à l'étranger !

Véritable pilier du Paris Saint-Germain, dont il est le capitaine, Marquinhos est le dernier survivant du premier cycle du projet QSI. Et il pourrait bien n’être plus que du passé, puisqu’à 31 ans il est régulièrement annoncé proche d’un départ, avec notamment Illya Zabarnyi qui a été recruté pour prendre la suite.
Des nombreuses stars sont passées à Paris. De Zlatan Ibrahimovic à Lionel Messi, en passant par Neymar et Kylian Mbappé... la liste est longue. Mais très peu sont restée autant que lui. Marquinhos est en effet devenu un monument du projet QSI et représente à lui tout seul ce qu’a pu être le PSG.
La fin pour Marquinhos
Mais toute belle histoire a une fin et celle du Brésilien pourrait bientôt arriver. Plusieurs sources assurent en effet que le PSG songerait sérieusement à se séparer de Marquinhos, qui en mai prochain fêtera ses 32 ans. Et La Gazzetta dello Sport va même plus loin, en annonçant que son départ en fin de saison serait déjà acté en interne.
Qui va le remplacer au PSG ?
Avec l’arrivée de Willian Pacho, le PSG tient déjà son successeur pour mener la défense. Mais le problème semble plutôt se situer autour de l’international équatorien ! Car Lucas Berlardo, Lucas Hernandez ou encore Illya Zabarnyi, recruté tout de même pour 60M€ lors du dernier mercato, n’ont pas du tout convaincu pour le moment, ce qui laisse un peu de crédit à Marquinhos.