PSG - Transfert de Marquinhos : La bombe lâchée à l'étranger !

Axel Cornic

Véritable pilier du Paris Saint-Germain, dont il est le capitaine, Marquinhos est le dernier survivant du premier cycle du projet QSI. Et il pourrait bien n’être plus que du passé, puisqu’à 31 ans il est régulièrement annoncé proche d’un départ, avec notamment Illya Zabarnyi qui a été recruté pour prendre la suite.

Des nombreuses stars sont passées à Paris. De Zlatan Ibrahimovic à Lionel Messi, en passant par Neymar et Kylian Mbappé... la liste est longue. Mais très peu sont restée autant que lui. Marquinhos est en effet devenu un monument du projet QSI et représente à lui tout seul ce qu’a pu être le PSG.

La fin pour Marquinhos Mais toute belle histoire a une fin et celle du Brésilien pourrait bientôt arriver. Plusieurs sources assurent en effet que le PSG songerait sérieusement à se séparer de Marquinhos, qui en mai prochain fêtera ses 32 ans. Et La Gazzetta dello Sport va même plus loin, en annonçant que son départ en fin de saison serait déjà acté en interne.