Transfert de Marquinhos : Le PSG a choisi son remplaçant !

Alors que l’avenir de Marquinhos à court terme pour s’écrire loin du PSG où il a désormais tout gagné, le club parisien aurait déjà identifié un défenseur central à recruter. Il s’agit en effet du jeune turc Yasin Ozcan prêté par Aston Villa à Anderlecht.
Du haut de ses 31 ans, Marquinhos s'est imposé comme une légende absolue du PSG dont il est devenu le premier capitaine à soulever la Ligue des champions. Cependant, le Brésilien pourrait prochainement quitter le club de la capitale compte tenu de son âge et du nouveau projet parisien. Dans cette optique, le journaliste britannique Robin Bairner évoque la piste menant à Yasin Ozcan prêté par Aston Villa à Anderlecht
Yasin Ozcan pour remplacer Marquinhos ?
« Il y a de la place pour recruter un jeune espoir du style de Lucas Beraldo. Yasin Ozcan, d'Aston Villa, est un joueur à surveiller, d'autant plus que le club de Birmingham est soumis aux strictes restrictions du fair-play financier en Premier League », explique-t-il auprès de PSG Talk.
«Il sera intéressant de voir quel sera le plan des Parisiens»
Par conséquent, Robin Bairner estime que le PSG pourrait avoir le champ libre pour recruter Yasin Ozcan : « Il sera intéressant de voir quel sera le plan des Parisiens, alors qu'ils tourneront la page de l'ère Marquinhos et Kimpembe pour laisser la place à de jeunes défenseurs centraux ».