Transfert de Marquinhos : Le PSG a choisi son remplaçant !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l’avenir de Marquinhos à court terme pour s’écrire loin du PSG où il a désormais tout gagné, le club parisien aurait déjà identifié un défenseur central à recruter. Il s’agit en effet du jeune turc Yasin Ozcan prêté par Aston Villa à Anderlecht.

Du haut de ses 31 ans, Marquinhos s'est imposé comme une légende absolue du PSG dont il est devenu le premier capitaine à soulever la Ligue des champions. Cependant, le Brésilien pourrait prochainement quitter le club de la capitale compte tenu de son âge et du nouveau projet parisien. Dans cette optique, le journaliste britannique Robin Bairner évoque la piste menant à Yasin Ozcan prêté par Aston Villa à Anderlecht

Yasin Ozcan pour remplacer Marquinhos ? « Il y a de la place pour recruter un jeune espoir du style de Lucas Beraldo. Yasin Ozcan, d'Aston Villa, est un joueur à surveiller, d'autant plus que le club de Birmingham est soumis aux strictes restrictions du fair-play financier en Premier League », explique-t-il auprès de PSG Talk.