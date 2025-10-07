Départ du PSG : Zaïre-Emery fait une grande annonce sur son mercato !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Malgré une période difficile, provoquant son absence en équipe de France, Warren Zaïre-Emery n’a pas songé à quitter le PSG durant l’été. Interrogé sur le mercato, le milieu a affirmé son attachement envers son club formateur, soulignant le soutien indéfectible de ses coéquipiers et de l'encadrement parisien.

Après avoir explosé aux côtés de Kylian Mbappé et Lionel Messi avant sa majorité, Warren Zaïre-Emery traverse aujourd’hui une passe difficile au PSG. Il n’a donc pas été très surprenant de voir le milieu français faire son retour avec les Bleuets, Didier Deschamps décidant de se passer de ses services pour les prochains matches des A. Malgré les difficultés rencontrées ces derniers mois, le titi parisien n’a pas songé à plier bagage.

« Quitter le PSG ? Je suis très bien à Paris » Présent face à la presse ce mardi, Warren Zaïre-Emery a notamment été interrogé sur d’éventuelles envies d’ailleurs durant l’été. « Je suis très bien à Paris, a répondu le milieu du PSG. On a une bonne équipe, un bon coach, les meilleures conditions pour performer. »