Changement d’équipe pour Zaïre-Emery : Le joueur du PSG ne veut pas rester plus longtemps !

En difficulté depuis le début de l’année 2025, Warren Zaïre-Emery est de retour en équipe de France espoirs. Le milieu du Paris SG ne cache pas son ambition de réintégrer rapidement l'équipe A de Didier Deschamps, avec en ligne de mire la Coupe du monde 2026 qui aura lieu en Amérique.
C’est un retour à la case départ pour Warren Zaïre-Emery. Près de deux ans après sa première sélection avec les A, le 18 novembre 2023 contre Gibraltar, le joueur du PSG a été rappelé par Gérald Baticle en équipe de France espoirs et paye cash son année 2025 décevante. Présent face à la presse, le titi parisien est revenu sur cette situation particulière.
« L’objectif n'est pas de rester en Espoirs très longtemps »
« Mon retour, je le vis bien. L’objectif n'est pas de rester en Espoirs très longtemps. Il y a la Coupe du monde cet été. C'est la plus grande compétition mondiale. Donc oui, c'est clairement un objectif », a prévenu le milieu du PSG, qui ne cache pas son ambition de faire son retour dans le groupe de Didier Deschamps dès novembre.
« Quand on t'appelle, peu importe la catégorie, la sélection, ça ne se refuse pas »
« Pour revenir, il faudra être performant. C'est à moi de faire les choses », a conscience Warren Zaïre-Emery, qui reste fier de rejoindre les Bleuets : « Le coach m'a appelé et m'a demandé ce que j'en pensais, si c'était difficile pour moi de revenir ou si ça me mettait un coup au moral. J'ai dit que non. Au contraire, ça va me permettre de retrouver des amis, prendre du plaisir et avoir du temps de jeu. J'ai dit qu'il n'y avait pas de souci. Quand on t'appelle, peu importe la catégorie, la sélection, ça ne se refuse pas. Je suis très fier d'être ici avec les espoirs. »