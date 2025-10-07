Changement d’équipe pour Zaïre-Emery : Le joueur du PSG ne veut pas rester plus longtemps !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En difficulté depuis le début de l’année 2025, Warren Zaïre-Emery est de retour en équipe de France espoirs. Le milieu du Paris SG ne cache pas son ambition de réintégrer rapidement l'équipe A de Didier Deschamps, avec en ligne de mire la Coupe du monde 2026 qui aura lieu en Amérique.

C’est un retour à la case départ pour Warren Zaïre-Emery. Près de deux ans après sa première sélection avec les A, le 18 novembre 2023 contre Gibraltar, le joueur du PSG a été rappelé par Gérald Baticle en équipe de France espoirs et paye cash son année 2025 décevante. Présent face à la presse, le titi parisien est revenu sur cette situation particulière.

« L’objectif n'est pas de rester en Espoirs très longtemps » « Mon retour, je le vis bien. L’objectif n'est pas de rester en Espoirs très longtemps. Il y a la Coupe du monde cet été. C'est la plus grande compétition mondiale. Donc oui, c'est clairement un objectif », a prévenu le milieu du PSG, qui ne cache pas son ambition de faire son retour dans le groupe de Didier Deschamps dès novembre.