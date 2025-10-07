PSG - Polémique avec Barcola : Thauvin sort du silence !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Forfait pour le rassemblement de l'équipe de France, Bradley Barcola a ajouté un peu plus d'huile sur le feu entre le PSG et la FFF. En parallèle, pour remplacer le Parisien, Didier Deschamps a convoqué Florian Thauvin. De retour chez les Bleus après une longue absence, le joueur du RC Lens n'a pas caché son bonheur de retrouver Clairefontaine.

Pour voir la dernière fois que Florian Thauvin a porté le maillot de l'équipe de France, il faut remonter à juin 2019 et une rencontre face à Andorre. Depuis, le champion du monde 2018 ne figurait plus dans les listes de Didier Deschamps. Le voilà finalement de retour à Clairefontaine. Auteur d'un bon début de saison avec le RC Lens et profitant du forfait de Bradley Barcola, Thauvin a ainsi retrouvé les Bleus ce lundi soir. Pour son plus grand bonheur.

« Un peu de mal à réaliser pour l'instant » Retrouvant Clairefontaine, Florian Thauvin a livré sa première réaction à son arrivée pour les médias de le FFF. Le remplaçant de Bradley Barcola a alors confié : « Qu'est-ce que ça fait d'être là ? Franchement, si on m'avait dit ce matin en me levant que je serais là ce soir... C'est incroyable. Un peu de mal à réaliser pour l'instant. J'ai toujours eu l'équipe de France dans un coin de ma tête ? J'étais tellement loin à un moment donné qu'il faut être réaliste, mais j'avoue que tant qu'on est joueur, on l'a toujours dans un coin de la tête. J'ai eu la chance de faire partie de la génération championne du monde, donc c'était dans un coin de la tête ».