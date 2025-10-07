Mercato : Une star dit oui au RC Lens, le gros coup préparé depuis le début !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce lundi, Didier Deschamps a décidé de rappeler Florian Thauvin, six ans après sa dernière apparition en équipe de France, pour pallier l’absence sur blessure de Bradley Barcola (PSG). L’attaquant de 32 ans se voit récompensé de son bon début de saison avec le RC Lens, qui n’avait pas hésité à utiliser la sélection comme un argument pour le convaincre de signer cet été.

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Contraint de renoncer à sa place en équipe de France pour cause de blessure, Bradley Barcola a été remplacé par Florian Thauvin, récompensé de son bon début de saison avec le RC Lens. Cela faisait plusieurs jours que le champion du monde 2018 affichait l’espoir de retrouver les Bleus, 2309 jours après son ultime apparition, un soir de juin 2019 en Andorre.

Le RC Lens a joué la carte bleue pour séduire Thauvin Du côté du RC Lens, on est évidemment ravi de voir l’attaquant de 32 ans retrouver l’équipe de France, un élément qui a joué dans sa signature durant le mercato estival. « Quand je l'ai eu cet été, on a parlé de beaucoup de choses mais bien sûr que je lui ai aussi parlé des Bleus, reconnaît Jean-Louis Leca, directeur sportif de Lens, dans les colonnes de L’Équipe. Quand je vois la dureté du Championnat italien, quand je vois ses datas physiques, je me dis que chez nous, il va performer et que ça peut lui ouvrir des portes. Et je sais qu'on sait faire. On a mis en valeur des Clauss, des Openda, des Samba pour leurs sélections. Je ne pensais pas que ça irait aussi vite pour les Bleus. Mais finalement, c'est logique que le sélectionneur ait envie de le voir. »