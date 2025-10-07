Barcola : Clash au PSG, il règle ses comptes !

Ce lundi, la FFF a annoncé le forfait de Bradley Barcola, qui a été remplacé par Florian Thauvin pour ce rassemblement des Bleus. Alors que l'instance a daté la blessure de son attaquant, le PSG estime qu'elle a souhaité lui rejeter la faute. A Clairefontaine, on se défend en affirmant que la FFF a communiqué de manière classique.
Pour affronter l'Azerbaïdjan (vendredi) et l'Istande (lundi) en éliminatoires à la Coupe du Monde 2026, Didier Deschamps a convoqué 23 joueurs, dont Bradley Barcola. Toutefois, la FFF a finalement annoncé le forfait de l'attaquant du PSG, qui a été remplacé par Florian Thauvin.
Barcola : La FFF veut rejeter la faute sur le PSG ?
« Présent ce lundi après-midi au Centre national du football de Clairefontaine, l'attaquant du Paris-Saint-Germain a consulté le Dr Frank Le Gall. Il présente une lésion chronique de l'ischio-jambier droit depuis le match de Ligue des champions du club parisien face à l'Atalanta Bergame (4-0, le 17 septembre) », a communiqué la FFF ce lundi après-midi.
La FFF «a l'habitude de préciser le motif des forfaits»
Alors que la FFF a daté la blessure de Bradley Barcola, un conflit a éclaté. D'après les indiscrétions de L'Equipe, le PSG et le clan du joueur estiment que l'instance a publié un tel communiqué pour rejeter la faute sur le club parisien. Du côté de Clairefontaine, on se défend en affirmant que la FFF « a l'habitude de préciser le motif des forfaits, comme le font régulièrement les clubs ».