Barcola : Clash au PSG, il règle ses comptes !

Amadou Diawara

Ce lundi, la FFF a annoncé le forfait de Bradley Barcola, qui a été remplacé par Florian Thauvin pour ce rassemblement des Bleus. Alors que l'instance a daté la blessure de son attaquant, le PSG estime qu'elle a souhaité lui rejeter la faute. A Clairefontaine, on se défend en affirmant que la FFF a communiqué de manière classique.

Pour affronter l'Azerbaïdjan (vendredi) et l'Istande (lundi) en éliminatoires à la Coupe du Monde 2026, Didier Deschamps a convoqué 23 joueurs, dont Bradley Barcola. Toutefois, la FFF a finalement annoncé le forfait de l'attaquant du PSG, qui a été remplacé par Florian Thauvin.

Barcola : La FFF veut rejeter la faute sur le PSG ? « Présent ce lundi après-midi au Centre national du football de Clairefontaine, l'attaquant du Paris-Saint-Germain a consulté le Dr Frank Le Gall. Il présente une lésion chronique de l'ischio-jambier droit depuis le match de Ligue des champions du club parisien face à l'Atalanta Bergame (4-0, le 17 septembre) », a communiqué la FFF ce lundi après-midi.