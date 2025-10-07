PSG : Le nouveau craquage de Daniel Riolo !

Dimanche soir, le PSG n'a pas pu se débarrasser du LOSC et a concédé un match nul (1-1). Luis Enrique a été obligé d'aligner une équipe largement remaniée en raison des nombreuses absences ces dernières semaines. L'entraîneur espagnol compte toujours sur cet esprit collectif incroyable pour aller chercher le succès même quand les conditions optimales ne sont pas remplies. Daniel Riolo pense que le LOSC a laissé une chance de s'imposer.
Ce début de saison montre que le PSG n'est pas si inatteignable que cela et que des équipes comme l'OM ou Lille peuvent s'imposer face au club de la capitale. Paris traverse une période difficile en termes de blessures mais enchaîne les résultats plutôt positifs. L'effectif aligné par Luis Enrique dimanche aurait dû permettre aux Lillois de prendre l'avantage d'après Daniel Riolo.
Le PSG en souffrance, le LOSC aurait pu gagner
Surpris par une magnifique initiative de Nuno Mendes, les Lillois ont eu besoin d'Ethan Mbappé en fin de match pour revenir à hauteur. Mais sur le papier, ils avaient les moyens de faire un peu mieux. « Avec une équipe remaniée, le PSG est allé donner une leçon de foot à Barcelone. Donc ça revalorise un petit peu ce qu'avait fait l'OM une semaine plus tôt. Mais contre Lille, c'était plus que ça. À Barcelone, le PSG était amputé de beaucoup de titulaires. Mais contre Lille, il n'y avait aucun des milieux de terrain. Les deux latéraux, Hakimi et Nuno Mendes, qui ont été extraordinaires à Barcelone et on sait à quel point ils sont importants dans cette équipe, n'étaient pas là. Devant, c'est le désert auquel on est maintenant habitué depuis un petit moment puisque Kvaratskhelia est blessé, parce que Dembélé n'est pas là et Doué également. Donc quand tu regardes le 11... J’ai envie de dire à Lille ‘rentre-leur dans la tronche’ » réagit Daniel Riolo dans l'After Foot de RMC.
« C'est un faux PSG »
Obligé de piocher chez les jeunes pour le match, Luis Enrique a débuté le match avec un milieu de terrain Ndjantou-Lee-Mayulu. Evidemment, le club dispose d'éléments beaucoup plus parlants habituellement mais l'entraîneur espagnol s'appuie sur la force évidente de l'équipe depuis l'an dernier : le collectif. « Il faut aller les chercher. Ils sont en sur-confiance, rien ne les atteint, ils font jouer la Youth League, etc ok. Arrêtons de dire ‘c'est le PSG’ machin... C'est un faux PSG contre Lille. Le seul truc qui est estampillé PSG, c'est que même s’ils jouent avec des gamins, ils vont avoir les mêmes intentions de jeu, le même ADN et une qualité qui est bonne. Mais putain, il n’y a pas un seul milieu de terrain de l'équipe type, il n'y a pas la charnière, il n'y a pas les latéraux... Le LOSC doit le gagner ce match » poursuit Daniel Riolo.