PSG : Le nouveau craquage de Daniel Riolo !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dimanche soir, le PSG n'a pas pu se débarrasser du LOSC et a concédé un match nul (1-1). Luis Enrique a été obligé d'aligner une équipe largement remaniée en raison des nombreuses absences ces dernières semaines. L'entraîneur espagnol compte toujours sur cet esprit collectif incroyable pour aller chercher le succès même quand les conditions optimales ne sont pas remplies. Daniel Riolo pense que le LOSC a laissé une chance de s'imposer.

Ce début de saison montre que le PSG n'est pas si inatteignable que cela et que des équipes comme l'OM ou Lille peuvent s'imposer face au club de la capitale. Paris traverse une période difficile en termes de blessures mais enchaîne les résultats plutôt positifs. L'effectif aligné par Luis Enrique dimanche aurait dû permettre aux Lillois de prendre l'avantage d'après Daniel Riolo.

Le PSG en souffrance, le LOSC aurait pu gagner Surpris par une magnifique initiative de Nuno Mendes, les Lillois ont eu besoin d'Ethan Mbappé en fin de match pour revenir à hauteur. Mais sur le papier, ils avaient les moyens de faire un peu mieux. « Avec une équipe remaniée, le PSG est allé donner une leçon de foot à Barcelone. Donc ça revalorise un petit peu ce qu'avait fait l'OM une semaine plus tôt. Mais contre Lille, c'était plus que ça. À Barcelone, le PSG était amputé de beaucoup de titulaires. Mais contre Lille, il n'y avait aucun des milieux de terrain. Les deux latéraux, Hakimi et Nuno Mendes, qui ont été extraordinaires à Barcelone et on sait à quel point ils sont importants dans cette équipe, n'étaient pas là. Devant, c'est le désert auquel on est maintenant habitué depuis un petit moment puisque Kvaratskhelia est blessé, parce que Dembélé n'est pas là et Doué également. Donc quand tu regardes le 11... J’ai envie de dire à Lille ‘rentre-leur dans la tronche’ » réagit Daniel Riolo dans l'After Foot de RMC.