PSG : Zaïre-Emery change d'équipe, il a dit oui !

Amadou Diawara

Pour ce rassemblement de l'équipe de France, Didier Deschamps a décidé de se passer des services de Warren Zaïre-Emery. Malgré tout, l'international français quitte le PSG lors de cette trêve internationale, et ce, pour retrouver les Espoirs. D'après Didier Deschamps, Warren Zaïre-Emery est heureux de retrouver son ancienne équipe.

Lors de cette trêve internationale du mois d'octobre, l'équipe de France a rendez-vous avec l'Azerbaïdjan (vendredi) et l'Islande (lundi prochain) en éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. Pour ces deux rencontres, Didier Deschamps a convoqué 23 joueurs.

PSG : Zaïre-Emery est de retour chez les Espoirs Habitué à être appelé par Didier Deschamps, Warren Zaïre-Emery ne figure pas dans la liste du sélectionneur des Bleus. Ainsi, Gérald Baticle en a profité pour le convoquer chez les Espoirs.