PSG : Zaïre-Emery change d'équipe, il a dit oui !

Pour ce rassemblement de l'équipe de France, Didier Deschamps a décidé de se passer des services de Warren Zaïre-Emery. Malgré tout, l'international français quitte le PSG lors de cette trêve internationale, et ce, pour retrouver les Espoirs. D'après Didier Deschamps, Warren Zaïre-Emery est heureux de retrouver son ancienne équipe.
Lors de cette trêve internationale du mois d'octobre, l'équipe de France a rendez-vous avec l'Azerbaïdjan (vendredi) et l'Islande (lundi prochain) en éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. Pour ces deux rencontres, Didier Deschamps a convoqué 23 joueurs.
PSG : Zaïre-Emery est de retour chez les Espoirs
Habitué à être appelé par Didier Deschamps, Warren Zaïre-Emery ne figure pas dans la liste du sélectionneur des Bleus. Ainsi, Gérald Baticle en a profité pour le convoquer chez les Espoirs.
«Le joueur est ouvert et ça lui fait plaisir»
Alors que Warren Zaïre-Emery retrouve les Espoirs, Didier Deschamps a lâché ses vérités sur ce changement d'équipe en conférence de presse. « Je n'ai pas échangé directement avec Warren (Zaïre-Emery). Mais c'est une passerelle importante (...) Warren est un cas un peu particulier, car il a certaines présences avec nous, sans jouer énormément avec nous. Ce n'est pas pour forcer le joueur. À partir du moment où le joueur est ouvert et que ça lui fait plaisir, Gérald Baticle l'a convoqué », a déclaré le sélectionneur de l'équipe de France ce lundi après-midi.