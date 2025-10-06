Un crack a quitté le PSG, c'est un phénomène !

Ce dimanche soir, le PSG s'est déplacé sur la pelouse du LOSC. Ayant mené au score à la suite d'un coup franc direct inscrit par Nuno Mendes, le club de la capitale a vu Ethan Mbappé - l'un de ses anciens protégés - inscrire le but égalisateur. Après le coup de sifflet final de la rencontre, le LOSC n'a pas tari d'éloges à l'égard du crack de 18 ans.
Pour le compte de la septième journée de Ligue 1, le PSG a affronté le LOSC au stade Pierre Mauroy ce dimanche soir. Si Nuno Mendes a ouvert le score sur un coup franc direct, les hommes de Luis Enrique ne sont pas rentrés à Paris avec les trois points.
LOSC-PSG : Ethan Mbappé a marqué
Dans les derniers instants de LOSC-PSG, Ethan Mbappé a égalisé. Transféré de Paris à Lille lors de l'été 2024, le crack de 18 ans a plombé son ancienne équipe, pour le plus grand bonheur des Dogues, qui n'ont pas tari d'éloges à son égard.
«C'est un joueur qui a des qualités pour le haut niveau»
« C'est un jeune joueur qui a beaucoup de qualités, à chaque fois qu'il a du temps de jeu, il marque des points. Je suis très content pour lui, parce qu'il travaille très bien à l'entraînement, il est important pour nous », s'est enflammé Romain Perraud, latéral du LOSC, avant que le coach Bruno Genesio n'en rajoute une couche : « Il a une personnalité, de la confiance en lui, de la bonne confiance. Mais ça ne se résume pas seulement à du caractère, parce que cet enchaînement, il faut le faire. C'est un joueur qui a des qualités pour le haut niveau, notamment sur le côté droit grâce à sa vitesse et sa technique, mais aussi sa finition. À chaque fois qu'il joue ou qu'il rentre, soit il se crée une occasion, soit il la concrétise, soit les deux, et c'est intéressant ». Leur propos ont été rapportés par L'Equipe.