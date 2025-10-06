Un crack a quitté le PSG, c'est un phénomène !

Amadou Diawara

Ce dimanche soir, le PSG s'est déplacé sur la pelouse du LOSC. Ayant mené au score à la suite d'un coup franc direct inscrit par Nuno Mendes, le club de la capitale a vu Ethan Mbappé - l'un de ses anciens protégés - inscrire le but égalisateur. Après le coup de sifflet final de la rencontre, le LOSC n'a pas tari d'éloges à l'égard du crack de 18 ans.

Pour le compte de la septième journée de Ligue 1, le PSG a affronté le LOSC au stade Pierre Mauroy ce dimanche soir. Si Nuno Mendes a ouvert le score sur un coup franc direct, les hommes de Luis Enrique ne sont pas rentrés à Paris avec les trois points.

LOSC-PSG : Ethan Mbappé a marqué Dans les derniers instants de LOSC-PSG, Ethan Mbappé a égalisé. Transféré de Paris à Lille lors de l'été 2024, le crack de 18 ans a plombé son ancienne équipe, pour le plus grand bonheur des Dogues, qui n'ont pas tari d'éloges à son égard.