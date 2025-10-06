Kylian Mbappé retrouve le PSG, la discussion cachée !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Présent en stade Pierre Mauroy dimanche soir, Kylian Mbappé a assisté à l’égalisation de son petit frère, Ethan Mbappé, permettant au LOSC d’obtenir un match nul lors de la réception du PSG (1-1). Le capitaine de l’équipe de France a ensuite échangé avec plusieurs de ses anciens coéquipiers et également avec Luis Enrique.

À la veille de rejoindre l’équipe de France malgré sa blessure à la cheville, Kylian Mbappé a retrouvé le PSG dimanche soir. L’attaquant du Real Madrid était présent dans les tribunes du Stade Pierre Mauroy, où il a assisté au déplacement de son ancienne équipe sur la pelouse du LOSC, en clôture de la septième journée de Ligue 1.

Ethan Mbappé buteur sous les yeux de son frère Kylian Mbappé a apprécié le spectacle car, si le PSG a été tenu en échec par les Dogues (1-1), c’est grâce à un but de son petit frère. Entré en jeu à la 82e minute, Ethan Mbappé a permis au LOSC d’accrocher un match nul face au club de la capitale, qui n’a plus qu’un point d’avance sur l’OM, Strasbourg et l’OL en tête du classement.