Kylian Mbappé : Panique au Real Madrid !

Alexis Brunet

Lundi, les joueurs de l’équipe de France ont rendez-vous à Clairefontaine pour le rassemblement d’octobre. Alors qu’il s’est blessé samedi avec le Real Madrid, Kylian Mbappé sera tout de même présent avec ses compatriotes. Une décision qui ne plaît pas tellement au club madrilène, qui aurait voulu que son joueur reste en Espagne par précaution.

Depuis le début de la saison, Kylian Mbappé est en pleine forme. Le buteur français a déjà inscrit quatorze buts avec le Real Madrid, neuf en Liga et cinq en Ligue des champions. Samedi soir, l’ancien joueur du PSG a d’ailleurs trouvé le chemin des filets contre Villarreal (victoire 3-1 des Madrilènes).

Mbappé s’est blessé Malheureusement, Kylian Mbappé n’a pas seulement marqué un but samedi soir, il s’est également blessé. Le Français a même dû laisser sa place à Rodrygo à la 83ème minute. Malgré cela, l’attaquant du Real Madrid a décidé de se rendre à Clairefontaine ce lundi pour le rassemblement de l’équipe de France.