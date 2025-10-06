Kylian Mbappé : Panique au Real Madrid !

Lundi, les joueurs de l’équipe de France ont rendez-vous à Clairefontaine pour le rassemblement d’octobre. Alors qu’il s’est blessé samedi avec le Real Madrid, Kylian Mbappé sera tout de même présent avec ses compatriotes. Une décision qui ne plaît pas tellement au club madrilène, qui aurait voulu que son joueur reste en Espagne par précaution.
Depuis le début de la saison, Kylian Mbappé est en pleine forme. Le buteur français a déjà inscrit quatorze buts avec le Real Madrid, neuf en Liga et cinq en Ligue des champions. Samedi soir, l’ancien joueur du PSG a d’ailleurs trouvé le chemin des filets contre Villarreal (victoire 3-1 des Madrilènes).
Mbappé s’est blessé
Malheureusement, Kylian Mbappé n’a pas seulement marqué un but samedi soir, il s’est également blessé. Le Français a même dû laisser sa place à Rodrygo à la 83ème minute. Malgré cela, l’attaquant du Real Madrid a décidé de se rendre à Clairefontaine ce lundi pour le rassemblement de l’équipe de France.
Le Real Madrid aurait voulu garder Kylian Mbappé
D’après les informations de L’Équipe, cette décision de Kylian Mbappé ne fait pas du tout plaisir au Real Madrid. En effet, les dirigeants madrilènes auraient plutôt préféré que l’attaquant reste en Espagne pour se faire soigner. Reste à voir comment Didier Deschamps utilisera son capitaine pour les matchs face à l’Azerbaïdjan et l’Islande, en tout cas cela sera scruté de très près à Madrid.