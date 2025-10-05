Equipe de France : Catastrophe annoncée, il imite Mbappé !

Alexis Brunet

Lundi, l’équipe de France se retrouve à Clairefontaine pour préparer les deux prochains matches des éliminatoires de la Coupe du monde face à l’Azerbaïdjan et l’Islande. Alors qu’il est sorti blessé avec le Real Madrid contre Villarreal samedi soir, Kylian Mbappé devrait finalement bien être présent. Même son de cloche pour Ibrahima Konaté, qui s’est pourtant lui aussi blessé avec Liverpool contre Chelsea.

La trêve internationale revient. À partir de lundi, les joueurs de l’équipe de France vont se retrouver du côté de Clairefontaine pour le rassemblement du mois d’octobre. Au programme, deux matches des éliminatoires de la Coupe du monde, face à l’Azerbaïdjan au Parc des princes le 10 octobre et face à l’Islande à l’extérieur le 13 octobre.

Mbappé blessé mais présent Pour ce rassemblement d’octobre, Didier Deschamps est privé de plusieurs joueurs. Le sélectionneur doit faire sans Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Rayan Cherki, Aurélien Tchouaméni et Marcus Thuram. Kylian Mbappé sera lui bien présent d’après les informations du Parisien, même si l’attaquant est sorti blessé samedi soir lors du match entre le Real Madrid et Villarreal.