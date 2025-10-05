PSG : Coup de théâtre, son retour est déjà annoncé !

Alexis Brunet

Le 21 octobre prochain, le PSG est censé affronter le Bayer Leverkusen en Ligue des champions. Une rencontre que disputera probablement Alejandro Grimaldo, le défenseur du club allemand. Pourtant, ce samedi, l’Espagnol est sorti sur civière contre l’Union Berlin, le visage ensanglanté à la suite d’un choc avec son coéquipier Christian Kofane.

Pour le moment, la campagne européenne du PSG se passe à merveille. Le club de la capitale a signé deux victoires lors de ses deux premiers matchs avec notamment une victoire de prestige sur la pelouse du FC Barcelone mercredi soir (2-1).

Prochaine étape : le Bayer Leverkusen Après la trêve internationale, le PSG disputera son troisième match de Ligue des champions. À cette occasion, les Parisiens se rendront en Allemagne pour y affronter le Bayer Leverkusen. La dernière fois que le club de la capitale s’était rendu à la BayArena, c’était lors de la saison 2013-2014 et il s’était imposé alors 4-0.