Lamine Yamal : Sa mère fait polémique, il répond cash !

Alexis Brunet

Lamine Yamal est actuellement l’un des meilleurs joueurs du monde, mais il n’est pas le seul membre de sa famille à faire parler de lui. Dernièrement, c’est la mère de l’attaquant qui fait polémique car elle organise un dîner de Noël avec des billets allant jusqu’à 800€ pour avoir la chance de prendre une photo avec elle. Mais finalement, la mère du footballeur ne serait pas la responsable de cela. Explication.

À seulement 18 ans, Lamine Yamal est déjà au centre de toutes les attentions. Le footballeur du Barça est un génie sur le terrain et certains cherchent donc à tirer profit de la réussite de l’attaquant. Dernièrement, c’est notamment la mère de l’international espagnol qui est au cœur d’une polémique.

800€ pour une photo avec la mère de Lamine Yamal La mère de Lamine Yamal se servirait-elle du nom de son fils ? Dernièrement, la presse étrangère a rapporté que cette dernière organisait une fête de Noël en novembre prochain au Nobu Hotel London Portman Square. Un évènement payant avec des billets allant même jusqu’à 800€ donnant le droit de prendre une photo avec Sheila Ebana. Une façon pour certains de se servir de l’image du joueur du FC Barcelone.