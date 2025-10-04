Lamine Yamal : Sa mère fait polémique, il répond cash !

Lamine Yamal est actuellement l’un des meilleurs joueurs du monde, mais il n’est pas le seul membre de sa famille à faire parler de lui. Dernièrement, c’est la mère de l’attaquant qui fait polémique car elle organise un dîner de Noël avec des billets allant jusqu’à 800€ pour avoir la chance de prendre une photo avec elle. Mais finalement, la mère du footballeur ne serait pas la responsable de cela. Explication.
À seulement 18 ans, Lamine Yamal est déjà au centre de toutes les attentions. Le footballeur du Barça est un génie sur le terrain et certains cherchent donc à tirer profit de la réussite de l’attaquant. Dernièrement, c’est notamment la mère de l’international espagnol qui est au cœur d’une polémique.
800€ pour une photo avec la mère de Lamine Yamal
La mère de Lamine Yamal se servirait-elle du nom de son fils ? Dernièrement, la presse étrangère a rapporté que cette dernière organisait une fête de Noël en novembre prochain au Nobu Hotel London Portman Square. Un évènement payant avec des billets allant même jusqu’à 800€ donnant le droit de prendre une photo avec Sheila Ebana. Une façon pour certains de se servir de l’image du joueur du FC Barcelone.
La mère de Lamine Yamal n’y serait finalement pour rien
Alors que la polémique commençait à prendre de l'ampleur, l’ancien footballeur Benjamín Zarandona, qui a servi d’intermédiaire pour la société organisatrice, s’est exprimé auprès d’El Larguero. Selon lui, la mère de Lamine Yamal n’a rien décidé et elle serait seulement engagée par une société. « C’est une société d’événementiel qui fixe les prix et organise le dîner. Elle est engagée et n’a rien à voir avec l’organisation. » De quoi sans doute mettre fin à la polémique.