Rabiot - OM : De Zerbi revient sur la bagarre !

Alexis Brunet

Cet été, après seulement une saison, Adrien Rabiot a quitté l’OM pour prendre la direction de l’AC Milan. Le milieu de terrain devait initialement rester à Marseille, mais une bagarre avec Jonathan Rowe dans le vestiaire a finalement entrainé son départ. Ce vendredi, en conférence de presse, Roberto De Zerbi a reparlé de cet épisode.

C’est une histoire d’amour qui n’aura finalement duré qu’un an. Alors qu’il était très apprécié par les supporters, Adrien Rabiot a finalement quitté l’OM cet été. Les dirigeants marseillais avaient décidé de placer le milieu de terrain sur la liste des transferts suite à sa bagarre avec Jonathan Rowe et le Français évolue maintenant à l’AC Milan.

« Le mois d'août a été difficile » Présent en conférence de presse ce vendredi, Roberto De Zerbi a reparlé de l’affaire Adrien Rabiot. L’entraîneur marseillais n’a pas caché que cette histoire n’avait pas aidé le club phocéen à vivre un mois d’août facile. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « Le mois d'août a été difficile. De par les résultats d'abord. Et l'histoire Rabiot-Rowe avec le mercato qui a décollé les derniers jours. On n'a rien fait de spécial, on a toujours travaillé de la même manière. Ce qui a changé, c'est l'arrivée de joueurs forts, tous ensemble, et qui sont de belles personnes. »