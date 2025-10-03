Lamine Yamal : Le PSG va signer un coup historique ?

Amadou Diawara

Après avoir remporté la dernière Ligue des Champions, le PSG de Luis Enrique est pressenti pour réaliser un doublé légendaire. D'après Dominique Sévérac, seuls le Bayern, le FC Barcelone de Lamine Yamal et Manchester City peuvent faire tomber le club de la capitale en C1 cette saison.

Le 31 mai dernier, le PSG est entré dans l'histoire. En effet, les hommes de Luis Enrique ont battu l'Inter en finale de la Ligue des Champions, offrant au club de la capitale sa toute première Coupe aux Grandes Oreilles.

