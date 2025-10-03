Lamine Yamal : Le PSG va signer un coup historique ?

Après avoir remporté la dernière Ligue des Champions, le PSG de Luis Enrique est pressenti pour réaliser un doublé légendaire. D'après Dominique Sévérac, seuls le Bayern, le FC Barcelone de Lamine Yamal et Manchester City peuvent faire tomber le club de la capitale en C1 cette saison.
Le 31 mai dernier, le PSG est entré dans l'histoire. En effet, les hommes de Luis Enrique ont battu l'Inter en finale de la Ligue des Champions, offrant au club de la capitale sa toute première Coupe aux Grandes Oreilles.
Ligue des Champions : Le PSG est parti pour réaliser un doublé ?
Lors d'un tchat avec des internautes, Dominique Sévérac a annoncé la couleur pour cette Ligue des Champions. D'après le journaliste du Parisien, le PSG est le grandissime favori, mais il doit se méfier du FC Barcelone de Lamine Yamal, du Bayern et de Manchester City.
Le PSG plombé par un grand Lamine Yamal ?
« Le vainqueur de la Ligue des Champions 2025-2026 ? C'est impossible à dire, mais au 3 octobre 2025 aux alentours de 14h40, seul le Bayern Munich est en mesure de concurrencer le PSG. À un degré moindre : Barcelone au complet et avec un Lamine Yamal plus en jambes et Manchester City. Ce serait sympa de retrouver ces quatre équipes en demi-finales. Si le PSG est favori ? Avec l'ensemble de son effectif, oui. Il possède une telle avance dans son jeu, avec des garanties tellement supérieures aux autres, que je ne vois pas la concurrence le rattraper. Après, vous savez mieux que moi comment ça se passe : un poteau, une séance de tirs au but… La saison passée, le chef-d’œuvre du PSG, c'était contre Liverpool, et pourtant Paris a perdu (0-1) au Parc. Comme quoi…», a jugé Dominique Sévérac ce vendredi.