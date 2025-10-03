Le PSG tient un nouveau renfort, c'est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Compte tenu de nombreuses blessures au sein de l'effectif du PSG, Luis Enrique est contraint de faire appel aux jeunes joueurs issus du centre de formation. Et alors que Warren Zaïre-Emery, Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye sont habitués au groupe professionnel, Quentin Ndjantou est en train de s'y faire une place.

Compte tenu des nombreuses blessures depuis le début de la saison, Luis Enrique a décidé de s'appuyer sur le centre de formation du PSG. Dans cette optique, Warren Zaïre-Emery, Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye surfent sur la saison dernière durant laquelle ils avaient déjà bénéficié d'un temps de jeu important. Mais un petit nouveau s'est ajouté à cette liste. Lancé en professionnel contre l'AJ Auxerre, Quentin Ndjantou a également fait ses débuts en Ligue des champions quelques jours plus tard en remplaçant Bradley Barcola à 10 minutes du coup de sifflet final. Et pour le journaliste du Parisien Dominique Séverac, le polyvalant attaquant peut être une vraie option pour Luis Enrique.

Quentin Ndjantou, le renfort surprise du PSG « À moyen terme, l'idée reste de faire confiance aux attaquants connus comme Doué, Kvara, Barcola. À court terme, Quentin Ndjantou peut gratter du temps de jeu avec des entrées voire une titularisation », assure-t-il dans un chat organisé sur le site du Parisien, avant de poursuivre.