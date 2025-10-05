C’est la folie à l’OM, De Zerbi calme tout le monde !

L’OM ne s’arrête plus ! Face à Metz ce samedi, le club phocéen a signé une quatrième victoire de suite et a pris la première place du championnat en attendant le match du PSG contre Lille. Une période très faste pour Roberto De Zerbi qui a toutefois demandé à ses joueurs de rester bien concentrés.
Dimanche soir, le PSG sera sous pression face au LOSC. Le club de la capitale va disputer un choc de Ligue 1 et il devra surtout obtenir un résultat pour reprendre la tête du championnat. En effet, pour le moment c’est l’OM qui occupe la première place grâce à son succès 3-0 contre Metz et à une meilleure différence de buts.
Paixao encore buteur
Contre Metz ce samedi, l’OM a encore une fois pu compter sur Igor Paixao. Après son doublé mardi contre l’Ajax Amsterdam, le Brésilien a de nouveau inscrit un but, ce qui a lancé le club phocéen vers la victoire. Les deux autres buteurs marseillais sont Matt O’Riley et Amine Gouiri.
De Zerbi calme ses troupes
Après la rencontre, Roberto De Zerbi n’a pas caché sa joie en conférence de presse. Le technicien italien estime traverser sa meilleure période à l’OM, mais il ne souhaite pas que ses joueurs se relâchent et il l’a fait savoir. Ses propos sont rapportés par L’Équipe. « C'est ma meilleure période depuis que je suis à Marseille, mais c'est justement quand tout va bien qu'il faut rester aux aguets. L'équipe peut encore s'améliorer, surtout dans le pressing sans le ballon, qui n'était pas excellent aujourd'hui (ce samedi) en première période, mais c'était aussi de ma faute, et dans la gestion des matches. Individuellement, aussi, chacun peut s'améliorer. »