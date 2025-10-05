C’est la folie à l’OM, De Zerbi calme tout le monde !

Alexis Brunet

L’OM ne s’arrête plus ! Face à Metz ce samedi, le club phocéen a signé une quatrième victoire de suite et a pris la première place du championnat en attendant le match du PSG contre Lille. Une période très faste pour Roberto De Zerbi qui a toutefois demandé à ses joueurs de rester bien concentrés.

Dimanche soir, le PSG sera sous pression face au LOSC. Le club de la capitale va disputer un choc de Ligue 1 et il devra surtout obtenir un résultat pour reprendre la tête du championnat. En effet, pour le moment c’est l’OM qui occupe la première place grâce à son succès 3-0 contre Metz et à une meilleure différence de buts.

Paixao encore buteur Contre Metz ce samedi, l’OM a encore une fois pu compter sur Igor Paixao. Après son doublé mardi contre l’Ajax Amsterdam, le Brésilien a de nouveau inscrit un but, ce qui a lancé le club phocéen vers la victoire. Les deux autres buteurs marseillais sont Matt O’Riley et Amine Gouiri.