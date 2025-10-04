Lamine Yamal : Clash en Espagne, il dit stop !

Amadou Diawara

Comme annoncé par le FC Barcelone, Lamine Yamal a rechuté. Depuis le choc face au PSG, le crack de 18 ans souffre de nouveau du pubis. Malgré tout, Luis de la Fuente l'a convoqué pour le prochain rassemblement de l'Espagne. Présent en conférence de presse ce samedi, Hans-Dieter Flick a affirmé que Lamine Yamal devait arrêter de jouer pendant plusieurs semaines, et ce, pour se soigner.

De retour de blessure peu avant le choc entre le FC Barcelone et le PSG, Lamine Yamal a déjà retrouvé l'infirmerie. En effet, le Barça a annoncé que son numéro 10 était encore touché au pubis. Ayant de nouvelles douleurs, Lamine Yamal doit manquer 2 à 3 semaines de compétitions pour se soigner d'après les Blaugrana. Malgré tout, Luis de la Fuente a convoqué la pépite de 18 ans pour le prochain rassemblement de l'Espagne. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir Hans-Dieter Flick.

«Je dois gérer son temps de jeu» « Tout le monde connait les qualités de Lamine. C’est aussi de ma responsabilité de gérer son temps de jeu. Parfois, les joueurs ne se sentent pas à 100% et se concentrent sur leurs forces, mais on doit aussi défendre. Pour moi, il est intelligent, il sait voler le ballon aux autres et quand il est à 100%, il le fait. Maintenant, je dois gérer son temps de jeu. S’il ne peut pas le faire, il doit moins jouer », a déclaré Hansi Flick en conférence de presse ce samedi.