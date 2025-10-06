Riolo annonce un coup parfait au PSG !

Amadou Diawara

Après avoir vécu une saison 2024-2025 interminable, le PSG de Luis Enrique est frappé par une malédiction. En effet, tous les hommes forts du club parisien tombent un à un à cause de blessures. Contraint de gérer minutieusement le temps de jeu de ses joueurs, Luis Enrique réussit le coup parfait d'après Daniel Riolo.

Lors de la saison 2024-2025, les joueurs du PSG ont joué un nombre incalculable de matchs, et ce, grâce à leur énorme succès. En lice dans toutes les compétitions, le club de la capitale a réalisé un quadruplé historique, ayant remporté à la fois la Ligue 1, la Coupe de France, le Trophée des Champions et la Ligue des Champions. De surcroit, le PSG de Luis Enrique a disputé la finale de la Coupe du Monde de clubs, s'étant incliné face à Chelsea.

PSG : Luis Enrique gère le temps de jeu de ses joueurs Après avoir dû composer avec un calendrier infernal en 2024-2025, le PSG accuse le coup lors de cet exercice. En effet, Luis Enrique voit ses meilleurs soldats rejoindre l'infirmerie un par un. D'ailleurs, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos, Joao Neves et Fabian Ruiz sont actuellement blessés.