Riolo annonce un coup parfait au PSG !

Après avoir vécu une saison 2024-2025 interminable, le PSG de Luis Enrique est frappé par une malédiction. En effet, tous les hommes forts du club parisien tombent un à un à cause de blessures. Contraint de gérer minutieusement le temps de jeu de ses joueurs, Luis Enrique réussit le coup parfait d'après Daniel Riolo.
Lors de la saison 2024-2025, les joueurs du PSG ont joué un nombre incalculable de matchs, et ce, grâce à leur énorme succès. En lice dans toutes les compétitions, le club de la capitale a réalisé un quadruplé historique, ayant remporté à la fois la Ligue 1, la Coupe de France, le Trophée des Champions et la Ligue des Champions. De surcroit, le PSG de Luis Enrique a disputé la finale de la Coupe du Monde de clubs, s'étant incliné face à Chelsea.
PSG : Luis Enrique gère le temps de jeu de ses joueurs
Après avoir dû composer avec un calendrier infernal en 2024-2025, le PSG accuse le coup lors de cet exercice. En effet, Luis Enrique voit ses meilleurs soldats rejoindre l'infirmerie un par un. D'ailleurs, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos, Joao Neves et Fabian Ruiz sont actuellement blessés.
«La gestion est parfaite»
Contraint de prendre un maximum de précaution pour pallier les blessures, Luis Enrique réalise un travail remarquable d'après Daniel Riolo. « Là, il est dans une gestion de son effectif. Mais on sait tous qu’il doit le faire. Les joueurs sont au bout. C'est grosso modo ce qu'on a prévu depuis la fin du Mondial des clubs. Tout le déroulé indique qu'à un moment donné, ça allait se passer comme ça. Il y a eu la Supercoupe d'Europe qu'il fallait jouer, il y a eu le début en Ligue des champions, qui est parfait avec deux victoires, tu es en tête de la Ligue 1. Il fait jouer la moitié de la Youth League et il réussit quand même à être premier. La gestion est parfaite. Il a la main sur l'effectif. Paris, c'est une maîtrise absolue. Donc qu'est-ce que tu veux faire comme constat ou comme reproche ? [...] Dans cette contrainte, il maintient un ADN fort. Les jeunes font preuve d’un bon état d’esprit. Et après sur le terrain, advienne que pourra », s'est enflammé le journaliste de RMC Sport, présent dans l'émission l'After Foot ce dimanche soir.