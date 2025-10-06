Clash avec Joao Neves : Le PSG craque en privé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Blessé et absent du groupe qui se déplaçait à Lille dimanche soir, Joao Neves est pourtant présent dans la liste dévoilée par Roberto Martinez alors que le Portugal affrontera l'Irlande et la Hongrie. Une situation qui a particulièrement agacé le PSG, très en colère contre le staff lusitanien.

Compte tenu du nombre de blessures au sein de son effectif, le PSG voyait d'un bon œil l'arrivée de la trêve internationale qui va permettre à Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Marquinhos ou encore Fabian Ruiz et Khvicha Kvaratskhelia de poursuivre leur convalescence avant leur grand retour.

Le PSG très mécontent contre le staff portugais En revanche, Joao Neves n'aura probablement pas ce luxe. Et pour cause, l'ancien milieu de terrain de Benfica est bien présent dans la liste de 25 joueurs retenus par Roberto Martinez. Une situation qui, selon les informations de Record, agace passablement le PSG qui serait « surpris » et « mécontent » du choix du sélectionneur portugais. Il faut que le club de la capitale se serait entretenu avec le service médical du Portugal afin de lui faire savoir que Joao Neves ne serait pas convoqué pour le déplacement à Lille dimanche soir compte tenu du fait qu'il n'est pas totalement remis de son problème musculaire.