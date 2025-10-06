Nuno Mendes remplacé : Le PSG fait une annonce !

Eblouissant contre le FC Barcelone, Nuno Mendes a été remplacé dans le onze de départ aligné par le PSG à Lille. En effet, afin de faire reposer son latéral, Luis Enrique a titularisé Lucas Hernandez face au LOSC. Un choix justifié par le technicien espagnol qui assure ne vouloir prendre aucun risque avec Nuno Mendes.
En feu depuis quelques semaines, Nuno Mendes était toutefois remplaçant au coup d'envoi du choc contre le LOSC, quatre jours après sa démonstration contre le FC Barcelone. Cela n'a pas empêché le Portugais d'ouvrir le score d'un magnifique coup franc après son entrée jeu. Par conséquent, Luis Enrique a justifié les raisons pour lesquelles Nuno Mendes était remplaçant.
Nuno Mendes remplaçant à Lille
« Nuno Mendes, c'est sa semaine ! Il est différent. Tout le monde le sait. On a priorisé aujourd'hui la santé des joueurs parce que les internationaux ont des matchs importants. Je pense qu'après ce match face à Barcelone, ils se sentent fatigués. C'était le moment des jeunes joueurs et ils ont joué très bien », confie-t-il au micro de Ligue1+.
«On a priorisé aujourd'hui la santé des joueurs»
Relancé sur la place de ses latéraux dans l'histoire du foot, Luis Enrique les compare a deux légendes du poste qu'il a eues sous ses ordres au FC Barcelone : « J'ai entraîné Dani Alves aussi. J'ai entraîné Jordi Alba aussi. Il y a beaucoup de bons joueurs. Mais c'est évident qu'ils sont différents. »