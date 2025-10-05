Nuno Mendes - Transfert : La décision radicale du PSG !

Eblouissant à Barcelone, Nuno Mendes confirme qu'il est l'un des joueurs fondamentaux du PSG. Cependant, avec l'enchaînement des matches, le risque de blessure est réel pour l'international portugais, qui avait fait preuve de fragilité physique par le passé. Et c'est l'une des raisons qui a poussé le PSG à conserver Lucas Hernandez.
L'avenir de Lucas Hernandez, barré par la concurrence de Nuno Mendes, fait parler. L'international français pourrait être frustré de sa situation, mais le journaliste du Parisien Dominique Séverac assure que le PSG veut garder Lucas Hernandez, une doublure fiable.
Le PSG décide de conserver Hernandez
« Pas de certitude en foot, ce n'est pas possible. Nuno Mendes ne peut pas enchaîner tous les matchs, surtout à ce niveau - le plus élevé au monde pour un latéral gauche - et avec cette débauche. Lucas Hernandez aura donc beaucoup de temps de jeu cette saison », confie-t-il dans une session de questions-réponses sur le site du Parisien, avant de poursuivre.
«Nuno Mendes ne peut pas enchaîner tous les matchs»
« Et il peut jouer axial gauche aussi, où il apporte plus de grinta que Lucas Beraldo, plus "fin" avec le ballon. Donc ne le rayez pas trop vite du circuit. Il y a eu 9 matchs cette saison. Elle est encore longue. J'entends tout le monde d'un côté dire que l'effectif est trop juste et de l'autre que Ramos, Lee et Hernandez doivent partir. Ce n'est pas cohérent, les amis ! », ajoute Dominique Séverac.