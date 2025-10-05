Nuno Mendes - Transfert : La décision radicale du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Eblouissant à Barcelone, Nuno Mendes confirme qu'il est l'un des joueurs fondamentaux du PSG. Cependant, avec l'enchaînement des matches, le risque de blessure est réel pour l'international portugais, qui avait fait preuve de fragilité physique par le passé. Et c'est l'une des raisons qui a poussé le PSG à conserver Lucas Hernandez.

L'avenir de Lucas Hernandez, barré par la concurrence de Nuno Mendes, fait parler. L'international français pourrait être frustré de sa situation, mais le journaliste du Parisien Dominique Séverac assure que le PSG veut garder Lucas Hernandez, une doublure fiable.

Le PSG décide de conserver Hernandez « Pas de certitude en foot, ce n'est pas possible. Nuno Mendes ne peut pas enchaîner tous les matchs, surtout à ce niveau - le plus élevé au monde pour un latéral gauche - et avec cette débauche. Lucas Hernandez aura donc beaucoup de temps de jeu cette saison », confie-t-il dans une session de questions-réponses sur le site du Parisien, avant de poursuivre.