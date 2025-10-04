Paris FC - 30M€ : Un gros transfert est annoncé en direct !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Tout nouveau promu de Ligue 1, le Paris FC doit maintenant composer avec un niveau qu'il ne connaît pas. Le club a recruté des profils intéressants cet été et n'a pas hésité à dépenser près de 20M€ pour Otavio. Le jeune défenseur brésilien n'est pour le moment pas au top, ce qui suscite des inquiétudes. Lionel Charbonnier pense qu'il faut encore recruter à ses côtés pour finir par en faire un taulier.

Ancien joueur du FC Porto, Otavio s'est engagé avec le Paris FC cet été jusqu'en 2030. Le Brésilien n'est pas au mieux pour le moment même si le club réalise un début de saison plutôt positif. Pour Lionel Charbonnier, il faut lui laisser du temps et travailler activement autour de lui pour finir par en tirer une grosse somme lors de sa revente.

Otavio se cherche encore au Paris FC Titulaire indiscutable au Paris FC, Otavio fait tout de même beaucoup parler. De nombreux observateurs s'attendent à mieux de sa part, lui qui représente le transfert le plus cher de l'histoire du club. Mais il faut encore qu'il s'adapte à son nouvel environnement. « Je pense qu'il serait nettement meilleur avec un mec confirmé à côté de lui. S'il doit être le taulier en défense centrale ? Non, tu n'es pas taulier à 23 ans quand t'arrives comme ça, qu'on t'achète 17M€, tu es Brésilien, tu ne connais pas le championnat. La pression, attention, il y a beaucoup de Brésiliens qui sont émotifs, c'est comme ça, c'est la vie. C'est pas le premier, et ce ne sera pas le dernier » avertit Lionel Charbonnier dans l'After Foot de RMC.