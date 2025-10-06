Coup de théâtre au PSG : Nuno Mendes va jouer ailleurs !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'un début de saison sensationnel, Nuno Mendes fait partie des principales menaces offensives du PSG en l'absence de nombreux attaquants. Une situation qui a d'ailleurs poussé Luis Enrique à utiliser le Portugais un peu plus haut sur le terrain en tant qu'ailier. Nuno Mendes va donc pouvoir jouer ailleurs.

Impressionnant ces derniers mois au poste de latéral gauche, Nuno Mendes s'est imposé comme la principale arme offensive du PSG en l'absence de nombreux attaquants. D'ailleurs, afin d'utiliser au mieux les qualités du Portugais, Luis Enrique n'hésite pas à l'utiliser plus haut en position d'ailier comme ce fut le cas contre le LOSC dimanche soir. Un changement de position qu'a d'ailleurs commenté Nuno Mendes après le nul obtenu à Lille (1-1).

Nuno Mendes bientôt ailier gauche ? « Le coach me met souvent dans cette position. Je pense que j'étais bien », a confié le joueur au micro de Ligue1+. Mais Nuno Mendes va-t-il vraiment joué ailleurs qu'au poste de latéral gauche à l'avenir ? Luis Enrique a répondu à cette question, toujours auprès du diffuseur : « Il est latéral, clairement, mais comme nous avons des difficultés et que nous devons chercher des options pour l'équipe, on l'a utilisé là. Mais il peut jouer partout ».