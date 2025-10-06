Malaise au PSG : Zaïre-Emery prend «une claque» !

Titularisé par Luis Enrique au poste de latéral droit dimanche soir face au LOSC, Warren Zaïre-Emery a une nouvelle fois déçu avec le PSG. Le jeune titi fait l'objet d'un malaise depuis plusieurs mois avec un niveau de jeu en-dessous de ce qu'il avait montré par le passé. Et Walid Acherchour estime qu'il a pris une nouvelle claque avec le PSG dimanche.
Le PSG avait décidé de faire souffler Achraf Hakimi dimanche soir pour le déplacement sur la pelouse du LOSC en championnat (1-1), et c'est donc Warren Zaïre-Emery qui a été titularisé par Luis Enrique au poste de latéral droit. Une nouvelle performance relativement décevante de la part de l'habituel milieu de terrain du PSG, qui peine à retrouver son meilleur niveau.
Zaïre-Emery dans le dur
Depuis plusieurs mois maintenant, Zaïre-Emery affiche un niveau de jeu bien en deçà des grosses capacités montrées lors de ses débuts au plus haut niveau avec le PSG. Une période difficile à gérer pour le titi de 19 ans, qui n'a pas convaincu Walid Acherchour dimanche soir à Lille.
« Mayulu lui met une claque »
Au micro de l'After Foot sur RMC Sport après la rencontre entre le LOSC et le PSG, le chroniqueur a pointé du doigt sa prestation : « Zaïre-Emery ? Déjà il joue latéral droit, Fernandez-Pardo lui a tout fait. Et puis au milieu de terrain, c’était compliqué aussi. Mayulu lui met une claque », constate Acherchour.