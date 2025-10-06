Malaise au PSG : Zaïre-Emery prend «une claque» !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Titularisé par Luis Enrique au poste de latéral droit dimanche soir face au LOSC, Warren Zaïre-Emery a une nouvelle fois déçu avec le PSG. Le jeune titi fait l'objet d'un malaise depuis plusieurs mois avec un niveau de jeu en-dessous de ce qu'il avait montré par le passé. Et Walid Acherchour estime qu'il a pris une nouvelle claque avec le PSG dimanche.

Le PSG avait décidé de faire souffler Achraf Hakimi dimanche soir pour le déplacement sur la pelouse du LOSC en championnat (1-1), et c'est donc Warren Zaïre-Emery qui a été titularisé par Luis Enrique au poste de latéral droit. Une nouvelle performance relativement décevante de la part de l'habituel milieu de terrain du PSG, qui peine à retrouver son meilleur niveau.

Zaïre-Emery dans le dur Depuis plusieurs mois maintenant, Zaïre-Emery affiche un niveau de jeu bien en deçà des grosses capacités montrées lors de ses débuts au plus haut niveau avec le PSG. Une période difficile à gérer pour le titi de 19 ans, qui n'a pas convaincu Walid Acherchour dimanche soir à Lille.