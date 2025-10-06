Les catastrophes s’enchaînent, le PSG prend une décision de dernière minute !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cet été le PSG n'a pas beaucoup recruté et doit affronter cette nouvelle saison avec un effectif qui n'a pas beaucoup changé. Ces dernières semaines, certains joueurs ont été touchés physiquement et doivent passer par la case infirmerie. Des absences qui ont obligé le club à faire appel à de jeunes joueurs, comme Quentin Ndjantou. Ce dernier a ainsi été privé de la Coupe du monde des moins de 20 ans.

Jeune joueur de 18 ans de la réserve du PSG, Quentin Ndjantou faisait partie de la liste des sélectionnés pour la Coupe du monde des moins de 20 ans, qu'il était censé disputer au Chili avec l'Equipe de France. Mais le PSG ne l'a pas libéré à la dernière minute pour qu'il apporte son aide à son club.

Le PSG empêche un départ au dernier moment En difficulté avec les blessés en ce moment, le PSG a dû faire appel à Quentin Ndjantou ces dernières semaines. Le jeune joueur de 18 ans était pourtant dans la liste des sélectionnés, ce qui a obligé la FFF à chercher un remplaçant au tout dernier moment. Peut-être aussi une manière pour le PSG de se venger après sa colère déployée envers le staff de l'Equipe de France pour les blessures de Dembélé et Doué. Le Parisien confirme qu'il a été retenu au dernier moment pour pallier les nombreuses absences.