PSG : Mbappé se venge, l'Espagne jubile !

Dimanche soir, le PSG a été tenu en échec sur la pelouse du LOSC (1-1). Ironie du sort, c'est Ethan Mbappé qui a inscrit le but des Lillois quelques minutes après son entrée en jeu. Un but qui a fait jubiler son frère présent en tribunes, mais également la presse espagnole qui savoure la vengeance du clan Mbappé.
Le football peut parfois être taquin. En effet, à Lille dimanche soir, le PSG a concédé le nul dans les dernières minutes et c'est Ethan Mbappé qui a permis au LOSC d'arracher le point du nul (1-1). Le jeune milieu de terrain n'a pas célébré son but, au contraire de son grand frère, Kylian qui était présent dans le tribunes de l'enceinte lilloise.
La presse espagnole jubile !
Un but qui n'est pas passé inaperçu en Espagne. « Mbappé prend sa revanche sur le PSG », titre ainsi AS qui précise également que « Ethan, le petit frère de Kylian, présent au stade Pierre-Mauroy, égalise dans un match que le PSG avait sous contrôle contre Lille ». Le quotidien madrilène savoure donc ce signe du destin.
«Mbappé prend sa revanche sur le PSG»
« Le football est un sport tellement imprévisible qu'il réserve toujours des rebondissements totalement inattendus. Kylian Mbappé a de nouveau mené la victoire du Real Madrid et, le lendemain, il s'est présenté dans la loge du stade Pierre-Mauroy pour voir en direct le but de son petit frère, Ethan, qui a permis à Lille d'égaliser contre le PSG, 1-1. Ethan, remplaçant, entré en jeu en deuxième mi-temps, a battu Chevalier et déclenché la folie dans les tribunes, qui s'étaient déjà résignées à voir l'équipe parisienne remporter une nouvelle victoire décisive, même si ce match nul lui permet de reprendre la tête du classement, avec seulement un petit point d'avance sur l'Olympique de Marseille », ajoute encore AS.