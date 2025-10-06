PSG : Mbappé se venge, l'Espagne jubile !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche soir, le PSG a été tenu en échec sur la pelouse du LOSC (1-1). Ironie du sort, c'est Ethan Mbappé qui a inscrit le but des Lillois quelques minutes après son entrée en jeu. Un but qui a fait jubiler son frère présent en tribunes, mais également la presse espagnole qui savoure la vengeance du clan Mbappé.

Le football peut parfois être taquin. En effet, à Lille dimanche soir, le PSG a concédé le nul dans les dernières minutes et c'est Ethan Mbappé qui a permis au LOSC d'arracher le point du nul (1-1). Le jeune milieu de terrain n'a pas célébré son but, au contraire de son grand frère, Kylian qui était présent dans le tribunes de l'enceinte lilloise.

La presse espagnole jubile ! Un but qui n'est pas passé inaperçu en Espagne. « Mbappé prend sa revanche sur le PSG », titre ainsi AS qui précise également que « Ethan, le petit frère de Kylian, présent au stade Pierre-Mauroy, égalise dans un match que le PSG avait sous contrôle contre Lille ». Le quotidien madrilène savoure donc ce signe du destin.