Didier Deschamps annonce un renfort surprise au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste

Confronté à de nombreuse blessures depuis le début de la saison, le PSG effectue un turnover important notamment pour faire souffler deux joueurs clés à savoir Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Et alors qu'à droit, Luis Enrique ne possède aucun autre spécialiste du poste, à gauche, Lucas Hernandez monte en puissance comme le souligne Didier Deschamps.

Compte tenu des blessures récurrentes au PSG, Luis Enrique ne cesse de chambouler ses onze de départ pour compenser les absences, ou protéger certains cadres qui ont échappé aux pépins physiques. C'est le cas notamment de Nuno Mendes qui dispose d'une doublure claire à son poste à savoir Lucas Hernandez. Mais alors que l'international français déçoit depuis son retour de blessure, il semble clairement monter en puissance comme en témoigne sa solide prestation à Lille dimanche soir (1-1).

«La sélection lui a fait du bien, comme souvent» Toujours est-il qu'un homme lui a toujours fait confiance, à savoir Didier Deschamps. Lucas Hernandez n'a jamais quitté le groupe de l'équipe de France, en dehors de pépins physiques. Et l'ancien coach de l'OM se réjouit de voir le joueur du PSG revenir très fort. « Que Lucas soit bien, oui, il a plus de temps de jeu. La sélection lui a fait du bien, comme souvent. Même s'il a parfois joué latéral, il est plus dans un rôle d'axial. Sur son frère Théo, je ne suis pas d'accord sur les critiques », lâche le sélectionneur de l'équipe de France en conférence de presse.