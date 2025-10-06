PSG - Officiel : Lâché par l'OM, il remplace Joao Neves !

Alors que la trêve internationale vient de débuter, le PSG a enfin reçu une bonne nouvelle concernant Joao Neves. En effet, d'abord convoqué par Roberto Martinez, le crack du PSG, déjà absent à Lille dimanche, ne participera pas aux deux prochaines rencontres du Portugal. C'est l'ancien joueur de l'OM Nuno Tavares qui le remplace.
Pas épargné par les blessés, le PSG va pouvoir souffler pendant la trêve internationale et permettre à plusieurs cadres de se remettre sur pied. Désiré Doué, Fabian Ruiz ou encore Marquinhos devraient revenir après la trêve, tout comme Joao Neves. Mais ce dernier avait été convoqué par le Portugal, ce qui a suscité la colère du PSG. Mais Roberto Martinez a finalement changé ses plans en décidant de laisser Joao Neves à Paris. Le milieu de terrain est remplacé par l'ancien latéral gauche de l'OM comme l'a expliqué la sélection portugaise par le biais d'un communiqué.
Nuno Tavares appelé pour remplacer Joao Neves
« Le sélectionneur national Roberto Martínez a convoqué Nuno Tavares pour faire partie de l’équipe du Portugal pour le double match de qualification pour la Coupe du monde contre l’Irlande et la Hongrie. L’arrière gauche de 25 ans, qui représente la Lazio, revient en équipe nationale et prend la place de João Neves, qui a été libéré », explique ce communiqué dans premier temps.
Un soulagement pour le PSG
« Le Département Santé et Performance de la FPF, en lien avec le service médical du Paris SG, a estimé que le milieu de terrain international portugais n’est pas physiquement apte à participer aux matchs de l’équipe nationale », peut-on également lire. Il s'agit donc d'une excellente nouvelle pour le PSG qui va pouvoir suivre l'évolution de plusieurs blessés qui resteront à Paris à l'image d'Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Marquinhos, Fabian Ruiz et donc Joao Neves.