PSG - Dembélé : Deschamps évite une nouvelle polémique !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Pour ce deuxième rassemblement de la saison, Didier Deschamps se retrouve avec un groupe complètement différent. De nombreux joueurs sont touchés et ne peuvent pas participer à cette trêve internationale. Le sélectionneur des Bleus comprend que certains corps sont fatigués et qu'il va falloir faire au mieux pour éviter de trop en demander à certains. Le mois dernier, il avait été visé par le PSG par rapport à la blessure d'Ousmane Dembélé notamment.

Critiqué pour ses choix lors de la première trêve internationale, Didier Deschamps semble aborder ce deuxième rendez-vous différemment. L'Equipe de France aura deux matches à disputer face à l'Azerbaïdjan et l'Islande dans les prochains jours. Le sélectionneur a ainsi fait une promesse concernant ses choix.

De la fatigue en Equipe de France, Deschamps réagit Ces trêves internationales embêtent de plus en plus les clubs. Didier Deschamps semble donc vouloir faire attention à ses joueurs cette fois-ci en dévoilant ce qu'il compte faire de son effectif. « Le constat, c'est que pour la grande majorité, ils arrivent fatigués. Ils arrivent d'une semaine à trois matchs. Je serai amené à plus répartir le temps de jeu qu'en septembre. Ils sont tous aptes à jouer » révèle-t-il en conférence de presse ce lundi.