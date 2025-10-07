Mercato : Un grand nom du PSG bientôt de retour ?

Un peu plus de deux ans après son arrivée, Adi Hütter ne devrait plus être sur le banc de l’AS Monaco au retour de la trêve internationale. Pour le remplacer, le club de la Principauté pensait à Edin Terzic, mais les négociations se seraient arrêtées lundi. L’ASM explore alors d’autres pistes et l’une d’elles mènerait à l’ancien joueur du PSG Thiago Motta.
Le match nul lors de la réception de l’OGC Nice (2-2) dimanche pourrait bien être le dernier d’Adi Hütter sur le banc de l’AS Monaco. Comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano, les dirigeants monégasques réfléchissent sérieusement à se séparer du technicien autrichien et explorent différentes options au poste d’entraîneur.
Négociations stoppées avec Terzic
En ce sens, des discussions auraient été initiées avec Edin Terzic ces derniers jours, selon L’Équipe. Toutefois, le quotidien sportif fait savoir que l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund, qu’il a quitté à l’été 2024, n’aurait pas été très emballé et que les négociations se seraient arrêtées lundi.
Thiago Motta sur le banc de l’ASM ?
L’AS Monaco continue d’explorer d’autres pistes et dans cette optique, les noms de Marco Rose et de Thiago Motta ont été évoqués. L’ancien milieu de terrain du PSG est libre depuis son licenciement à la Juventus en mars dernier, tout comme le premier nommé, évincé du RB Leipzig à la même période. Toutefois, d’après L’Équipe, ils n’auraient pas été contactés, alors que Sergio Conceiçao semble plutôt se diriger vers Al-Ittihad pour prendre la succession de Laurent Blanc.