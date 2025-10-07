Mercato : Un grand nom du PSG bientôt de retour ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Un peu plus de deux ans après son arrivée, Adi Hütter ne devrait plus être sur le banc de l’AS Monaco au retour de la trêve internationale. Pour le remplacer, le club de la Principauté pensait à Edin Terzic, mais les négociations se seraient arrêtées lundi. L’ASM explore alors d’autres pistes et l’une d’elles mènerait à l’ancien joueur du PSG Thiago Motta.

Le match nul lors de la réception de l’OGC Nice (2-2) dimanche pourrait bien être le dernier d’Adi Hütter sur le banc de l’AS Monaco. Comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano, les dirigeants monégasques réfléchissent sérieusement à se séparer du technicien autrichien et explorent différentes options au poste d’entraîneur.

Négociations stoppées avec Terzic En ce sens, des discussions auraient été initiées avec Edin Terzic ces derniers jours, selon L’Équipe. Toutefois, le quotidien sportif fait savoir que l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund, qu’il a quitté à l’été 2024, n’aurait pas été très emballé et que les négociations se seraient arrêtées lundi.