Paul Pogba : Le grand changement qui se prépare !

Recruté par l'AS Monaco cet été pour se relancer, Paul Pogba n'a pas encore repris la compétition. Son entraîneur Adi Hütter a évoqué l'idée de le faire rejouer après la trêve internationale mais cela pourrait changer puisque l'Autrichien ne sera peut-être plus à la tête du club d'ici-là. En effet, le club aurait même déjà trouvé son remplaçant : Edin Terzic.
5ème de Ligue 1 à l'heure actuelle, l'AS Monaco présente un bilan plutôt positif en ce début de saison. Mais du côté de la Principauté, on se dit qu'il y a mieux à faire, notamment en Ligue des champions. Ainsi la place d'Adi Hütter est en danger puisque le club a déjà des idées pour son remplaçant. Le profil d'Edin Terzic séduit particulièrement en interne et Paul Pogba pourrait donc être dirigé prochainement par un nouvel entraîneur.
L'AS Monaco tient déjà son nouvel entraîneur
Comme le rapporte L'Equipe, l'AS Monaco a déjà identifié un profil intéressant pour remplacer Adi Hütter, plus que jamais sur la sellette. Edin Terzic, ancien entraîneur du Borussia Dortmund, plaît beaucoup et les dirigeants monégasques ont entamé les négociations pour le convaincre de venir. L'opération pourrait être réglée durant la trêve internationale.
L'AS Monaco va virer son entraîneur
Pointé du doigt pour l'inconstance du club au plus haut niveau, Adi Hütter pourrait être remercié dans les prochaines 72 heures. L'Equipe précise que le dossier d'Edin Terzic a été repris par le président Dimitri Rybolovlev en personne. Le technicien de 42 ans réfléchirait encore, lui qui est libre de tout contrat depuis son départ de Dortmund en juin 2024.