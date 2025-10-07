Paul Pogba : Le grand changement qui se prépare !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Recruté par l'AS Monaco cet été pour se relancer, Paul Pogba n'a pas encore repris la compétition. Son entraîneur Adi Hütter a évoqué l'idée de le faire rejouer après la trêve internationale mais cela pourrait changer puisque l'Autrichien ne sera peut-être plus à la tête du club d'ici-là. En effet, le club aurait même déjà trouvé son remplaçant : Edin Terzic.

5ème de Ligue 1 à l'heure actuelle, l'AS Monaco présente un bilan plutôt positif en ce début de saison. Mais du côté de la Principauté, on se dit qu'il y a mieux à faire, notamment en Ligue des champions. Ainsi la place d'Adi Hütter est en danger puisque le club a déjà des idées pour son remplaçant. Le profil d'Edin Terzic séduit particulièrement en interne et Paul Pogba pourrait donc être dirigé prochainement par un nouvel entraîneur.

L'AS Monaco tient déjà son nouvel entraîneur Comme le rapporte L'Equipe, l'AS Monaco a déjà identifié un profil intéressant pour remplacer Adi Hütter, plus que jamais sur la sellette. Edin Terzic, ancien entraîneur du Borussia Dortmund, plaît beaucoup et les dirigeants monégasques ont entamé les négociations pour le convaincre de venir. L'opération pourrait être réglée durant la trêve internationale.