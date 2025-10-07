PSG - Barcola : Le violent coup de gueule de Bertrand Latour !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après le cas Ousmane Dembélé, c'est désormais la situation de Bradley Barcola qui a renforcé les tensions entre le PSG et l'équipe de France. Entre les deux camps, la guerre est déclarée depuis un moment maintenant. Un conflit à propos duquel Bertrand Latour s'est prononcé. Et voilà que le journaliste s'est notamment emporté contre le PSG.

Appelé par Didier Deschamps pour le rassemblement de l'équipe de France, Bradley Barcola a finalement dû déclarer forfait. Un dossier qui n'a fait que renforcer la guerre entre le PSG et le staff médical des Bleus. En effet, dans un communiqué, le club de la capitale a fait notamment savoir ce lundi : « Le Paris Saint-Germain a pris connaissance avec étonnement du communiqué de presse publié par la Fédération française de football ce lundi 6 octobre sur l’état de santé de Bradley Barcola. Les informations publiées dans ce communiqué de presse ne correspondent en rien aux informations médicales communiquées par les équipes médicales du Paris Saint-Germain ».

« Le PSG mène une cavale contre le football de sélection » La tension ne fait que s'accentuer entre le PSG et l'équipe de France. Un conflit qui commence à agacer Bertrand Latour, qui a alors poussé un violent coup de gueule à l'encontre du club de la capitale. En effet, sur Canal+, le journaliste a fait savoir : « Le PSG mène une cavale contre le football de sélection. Cavale que je condamne parce que moi pour le football de sélection est important. Ils veulent éradiquer, comme d'autres clubs européens ces moments de la saison ».