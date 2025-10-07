Le PSG recalé, le clash est confirmé !

Le conflit entre le Paris Saint-Germain et la Fédération Française de Football s'intensifie, cette fois avec le forfait de Bradley Barcola. Après les blessures d'Ousmane Dembélé et Désiré Doué, le club de la capitale avait suggéré un nouveau protocole pour harmoniser les échanges médicaux entre les clubs et la sélection tricolore. Une proposition qui n'a pas été retenue.
A chaque trêve internationale sa passe d’armes. Après les blessures de Désiré Doué et Ousmane Dembélé, c’est l’indisponibilité de Bradley Barcola qui relance le conflit entre le PSG et la FFF. L’attaquant, forfait pour le rassemblement d’octobre, « présente une lésion chronique de l’ischio-jambier droit depuis le match de Ligue des champions du club parisien face à l’Atalanta Bergame » selon la Fédération, un diagnostic formellement démenti par le PSG.
Le PSG contre-attaque, encore
« Les informations publiées dans ce communiqué de presse ne correspondent en rien aux informations médicales communiquées par les équipes médicales du Paris Saint-Germain. En amont du rassemblement et à la suite du match de la 7e journée de Ligue 1 face à Lille, le Paris Saint-Germain a transmis à l’Équipe de France un bilan médical de Bradley Barcola ne faisant en aucun cas état d’une lésion chronique après le match face à l’Atalanta. Le Paris Saint-Germain insiste également sur le fait que le secret médical doit être respecté pour le bien de toutes les parties », a fait savoir le club de la capitale.
La proposition du PSG restée sans réponse
Le mois dernier, le Paris Saint-Germain était déjà sorti du silence pour régler ses comptes avec la FFF après avoir vu Ousmane Dembélé et Désiré Doué sortir sur blessure. Le club voulait alors que ces incidents servent d’exemples et militait pour « la mise en place immédiate d’un protocole formalisé de communication médicale, garantissant des échanges systématiques, documentés et réciproques entre les staffs médicaux du club et de la sélection ». Une proposition restée sans réponse et qui n’a aucune chance d’aboutir selon Le Parisien, puisqu’au sein de la FFF, on estime que ce système pourrait la soumettre à l'influence des clubs et entraîner de nombreux désistements lors des rassemblements.