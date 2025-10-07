Le PSG recalé, le clash est confirmé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le conflit entre le Paris Saint-Germain et la Fédération Française de Football s'intensifie, cette fois avec le forfait de Bradley Barcola. Après les blessures d'Ousmane Dembélé et Désiré Doué, le club de la capitale avait suggéré un nouveau protocole pour harmoniser les échanges médicaux entre les clubs et la sélection tricolore. Une proposition qui n'a pas été retenue.

A chaque trêve internationale sa passe d’armes. Après les blessures de Désiré Doué et Ousmane Dembélé, c’est l’indisponibilité de Bradley Barcola qui relance le conflit entre le PSG et la FFF. L’attaquant, forfait pour le rassemblement d’octobre, « présente une lésion chronique de l’ischio-jambier droit depuis le match de Ligue des champions du club parisien face à l’Atalanta Bergame » selon la Fédération, un diagnostic formellement démenti par le PSG.

Le PSG contre-attaque, encore « Les informations publiées dans ce communiqué de presse ne correspondent en rien aux informations médicales communiquées par les équipes médicales du Paris Saint-Germain. En amont du rassemblement et à la suite du match de la 7e journée de Ligue 1 face à Lille, le Paris Saint-Germain a transmis à l’Équipe de France un bilan médical de Bradley Barcola ne faisant en aucun cas état d’une lésion chronique après le match face à l’Atalanta. Le Paris Saint-Germain insiste également sur le fait que le secret médical doit être respecté pour le bien de toutes les parties », a fait savoir le club de la capitale.