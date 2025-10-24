Transfert de Greenwood : L’OM a pris une décision radicale !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 24 ans, Mason Greenwood est aujourd’hui un joueur de l’OM. L’Anglais est entré dans sa deuxième saison avec le club phocéen, mais voilà que ça aurait pu se passer différemment. En effet, lors du dernier mercato estival, Greenwood aurait visiblement fait l’objet de grosses propositions. Mais voilà que du côté de Marseille, la porte était fermée à double tour.

Du côté de l’OM, le dernier mercato estival a été animé. Alors que de nombreuses recrues ont rejoint l’effectif de Roberto De Zerbi, le club phocéen a également fait le ménage en se séparant de plusieurs joueurs. Et voilà que sur cette liste des départs, on aurait très bien pu retrouver Mason Greenwood. Au terme d’une première saison réussie à l’OM, l’attaquant anglais était très sollicité à l’intersaison.

« L’été dernier, des clubs étaient prêts à payer une grosse somme pour Greenwood » Mason Greenwood et l’OM, ça aurait pu se finir cet été. Revenant sur le mercato de l’Anglais à l’occasion d’une vidéo sur Youtube, Fabrizio Romano a révélé : « L’été dernier, des clubs étaient prêts à payer une grosse somme pour Greenwood. Marseille a dit non, le joueur était trop important. C’était la décision de Longoria, Benatia et de De Zerbi ».