Transfert avec Lamine Yamal : Une star attend le coup de fil !

Avec 5 buts au compteur depuis ses débuts au FC Barcelone cet été, Marcus Rashford s'est démarqué en Ligue des champions. Loin de Manchester United qui l'a prêté jusqu'à la fin de la saison au Barça, l'Anglais a pour but de prolonger le plaisir aux côtés de Lamine Yamal. Explications.
Déjà double buteur face à Newcastle pendant la première journée de saison régulière de Ligue des champions, Marcus Rashford a remis ça mardi lors de la réception de l'Olympiakos. Prêté par Manchester United pour l'intégralité de la saison, l'international anglais de 27 ans entend bien prolonger l'aventure en Catalogne.
Rashford veut rester à Barcelone après son prêt
A quelques heures du coup d'envoi de son premier Clasico programmé dimanche après-midi au Santiago Bernabeu, Marcus Rashford s'est confié à ESPN en communiquant son état d'esprit : il est désespéré à l'idée de rester au FC Barcelone outre la période de son prêt. « Oh oui, bien sûr. J'apprécie beaucoup ce club de football et je pense que pour tous ceux qui aiment le football, Barcelone est l'un des clubs les plus importants de l'histoire de ce sport. Pour un joueur, c'est un honneur ».
«Il y a beaucoup de joueurs très talentueux dans l'équipe, mais le plus remarquable est sans conteste Lamine Yamal»
Interrogé sur la bonne surprise dans la foulée de son arrivée, Marcus Rashford n'a pas manqué de citer le phénomène de 18 ans Lamine Yamal en discussion avec ESPN. « Quel joueur m'a surpris ? Il y a beaucoup de joueurs très talentueux dans l'équipe, mais le plus remarquable est sans conteste Lamine Yamal ». Le numéro 10 du FC Barcelone en question avait d'ailleurs totalement validé la volonté du Barça de le recruter selon le journaliste Guillem Balague.