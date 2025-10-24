Transfert avec Lamine Yamal : Une star attend le coup de fil !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Avec 5 buts au compteur depuis ses débuts au FC Barcelone cet été, Marcus Rashford s'est démarqué en Ligue des champions. Loin de Manchester United qui l'a prêté jusqu'à la fin de la saison au Barça, l'Anglais a pour but de prolonger le plaisir aux côtés de Lamine Yamal. Explications.

Déjà double buteur face à Newcastle pendant la première journée de saison régulière de Ligue des champions, Marcus Rashford a remis ça mardi lors de la réception de l'Olympiakos. Prêté par Manchester United pour l'intégralité de la saison, l'international anglais de 27 ans entend bien prolonger l'aventure en Catalogne.

Rashford veut rester à Barcelone après son prêt A quelques heures du coup d'envoi de son premier Clasico programmé dimanche après-midi au Santiago Bernabeu, Marcus Rashford s'est confié à ESPN en communiquant son état d'esprit : il est désespéré à l'idée de rester au FC Barcelone outre la période de son prêt. « Oh oui, bien sûr. J'apprécie beaucoup ce club de football et je pense que pour tous ceux qui aiment le football, Barcelone est l'un des clubs les plus importants de l'histoire de ce sport. Pour un joueur, c'est un honneur ».