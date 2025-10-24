Laure Boulleau - Bertrand Latour : Ça clashe sur Canal + !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Très remontés contre la performance d'Illia Zabarnyi avec le PSG face au Bayer Leverkusen, Laure Boulleau et Bertrand Latour se sont lâchés à ce sujet chacun leur tour mardi soir sur Canal +. Et les deux chroniqueurs du Canal Champions Club n'ont pas hésité à clasher le défenseur central ukrainien du PSG.

C'est un fait, Illia Zabarnyi (23 ans) n'a pas rendu la meilleure copie de sa carrière mardi soir avec le PSG sur la pelouse du Bayer Leverkusen en Ligue des Champions. Malgré le large succès du club de la capitale (7-2), le défenseur central ukrainien s'est illustré négativement en concédant deux penalties pour finalement être expulsé, et le tout en seulement 37 minutes de jeu. Alors forcément, les spécialistes n'ont pas été tendres avec le recrue estivale du PSG.

« Zabarnyi est mauvais perdant » Dans le Canal Champions Cup sur Canal +, Laure Boulleau a tout de suite critiqué Zabarnyi pour sa performance : « Je trouve qu'Illia Zabarnyi est mauvais perdant. Ce qui est un peu énervant chez lui, c'est qu'on dirait qu'il refuse de perdre les duels. Des fois, tu perds ton duel... il faut lâcher au pire ! Faire cette faute sur le rouge, c'est pire que de rater ton duel. À un moment donné, ne cherche plus le combat physique »,a lâché l'ancienne joueuse du PSG.