Départ du Real Madrid : L'avenir de Vinicius Jr décidé après le clash ?

Axel Cornic

Le premier Clasico de la saison a été remporté par le Real Madrid, avec notamment un but de Kylian Mbappé (2-1). Mais c’est surtout l’énorme polémique lancée par Vinicius Jr qui fait parler au lendemain de la rencontre, avec un coup de gueule qui pourrait bien signer une rupture avec son entraineur Xabi Alonso.

Décidément, c’était un Clasico sous très haute tension. Les propos de Lamine Yamal et la polémique qu’ils ont entrainés ont marqué cette rencontre, avec une bagarre qui a bien failli éclater au coup de sifflet final. Mais ce n’est pas vraiment ça qui fait parler ce lundi, du côté du Real Madrid.

Rien ne va plus entre Vinicius et Xabi Alonso C’est plutôt le craquage de Vinicius Jr lors de son remplacement, avec des mots très durs à l’encontre de son coach Xabi Alonso. Ce dernier avait d’ailleurs lancé une menace à peine voilée lors de la conférence de presse d’après-match, assurant vouloir parler en privée avec son joueur de ce qu’il s’est passé.