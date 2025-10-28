Mercato : Son transfert à l’OM le fait flipper !

En fin de contrat à Sedan, Nicolas Marin aurait pu rejoindre l’OM à l’été 2007. Djibril Cissé l’avait même appelé pour prendre la température et l’informer que José Anigo appréciait son profil. Très intéressé sur le moment, lui qui est originaire de Marseille, il avoue aujourd’hui qu’il l’aurait très mal vécu si cela ne s'était pas bien passé.
Présent dans un live avec Treize013 diffusé sur YouTube, Nicolas Marin est revenu sur l’été où il aurait pu être s’engager avec l’OM. On est alors en 2007 et c’est Djibril Cissé qui l’avait appelé pour l’informer de l’intérêt du club marseillais et de José Anigo à son égard.
« J’étais bouillantissime »
« Djibril Cissé m’appelle et me dit : “Nico, il y a José (Anigo) qui t’aime bien, ça te dirait de venir en complément ?” Bien évidemment que je ne venais pas en titulaire, encore heureux. Sincèrement, j’étais bouillantissime parce que Marseille c’est mes parents ici et là », a confié Nicolas Marin.
« Pris en grippe chez moi, je pense que je l’aurais très très mal vécu »
« Avec le recul, je pense déjà que psychologiquement je n’étais pas préparé », estime le joueur passé par l’ASSE et Lorient notamment. « Si je n’avais pas été performant, pris en grippe chez moi, je pense que je l’aurais très très mal vécu. Des fois on dit que c’est un mal pour un bien. Je choisis de partir à Lorient puisque j’avais la sécurité, trois ans, (Christian) Gourcuff m’appelle et je me dis, allez, ok. »