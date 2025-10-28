Mercato : Son transfert à l’OM le fait flipper !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En fin de contrat à Sedan, Nicolas Marin aurait pu rejoindre l’OM à l’été 2007. Djibril Cissé l’avait même appelé pour prendre la température et l’informer que José Anigo appréciait son profil. Très intéressé sur le moment, lui qui est originaire de Marseille, il avoue aujourd’hui qu’il l’aurait très mal vécu si cela ne s'était pas bien passé.

Présent dans un live avec Treize013 diffusé sur YouTube, Nicolas Marin est revenu sur l’été où il aurait pu être s’engager avec l’OM. On est alors en 2007 et c’est Djibril Cissé qui l’avait appelé pour l’informer de l’intérêt du club marseillais et de José Anigo à son égard.

« J’étais bouillantissime » « Djibril Cissé m’appelle et me dit : “Nico, il y a José (Anigo) qui t’aime bien, ça te dirait de venir en complément ?” Bien évidemment que je ne venais pas en titulaire, encore heureux. Sincèrement, j’étais bouillantissime parce que Marseille c’est mes parents ici et là », a confié Nicolas Marin.