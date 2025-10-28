Deux joueurs virés : L’OM lui fait faire le sale boulot !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Responsable de la Pro 2, le rôle d’Ali Zarrak est bien plus important à l’OM. Arrivé en janvier 2024, il est le bras droit de Medhi Benatia. C’est à lui que le directeur du football du club a confié la tâche d’avertir Ulisses Garcia de son absence sur la liste pour la Ligue des champions, ou encore de gérer le cas Chancel Mbemba, écarté tout au long de la saison dernière.

Arrivé en janvier 2024, Ali Zarrak est devenu depuis celui qui bien souvent règle les problèmes à l’OM. Il peut parfois en être à l’origine, en témoigne son conflit avec Jean-Pierre Papin, qui depuis a quitté son poste d’entraîneur de la Pro 2, dont Zarrak est le responsable.

Zarrak, l’homme à tout faire de Benatia Comme indiqué par L’Équipe, il avait également été un sujet de désaccord entre Cécilia Barontini, ancienne directrice générale partie en décembre dernier, et Medhi Benatia. Car Ali Zarrak est plus que le responsable de la réserve de l’OM, il est surtout le bras droit du directeur du football marseillais.