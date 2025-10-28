«Rien à f**tre» : Clash à l'OM, il pète mes plombs !

Axel Cornic

L’Olympique de Marseille a connu deux revers consécutifs face au Sporting en Ligue des Champions, puis contre le RC Lens en Ligue 1. Et l’un des acteurs malheureux de ces deux revers n’est autre que Benjamin Pavard, qui a souhaité présenter ses excuses aux supporters marseillais par le biais des réseaux sociaux.

Considéré comme l’une des meilleures recrues de l’été, Benjamin Pavard a connu une semaine compliquée. Le défenseur s’est retrouvé impliqué dans des actions cruciales qui ont mené aux deux défaites de l’OM contre le Sporting et surtout contre le RC Lens avec un but contre son camp. Et alors que personne ne lui demandait, il a souhaité de lui-même présenter ses excuses à ses supporters.

« Si chaque joueur se met à s’excuser, alors on ne s’en sort plus » Ces excuses ne font pourtant pas l’unanimité ce lundi, puisqu’elles ont déclenché un vif débat sur les antennes de RMC. « Marquer un but contre ton camp, louper une passe, un pénalty… Si chaque joueur, à chaque fois qu’il y en a un qui rate quelque chose, se met à s’excuser, alors on ne s’en sort plus » a expliqué Christophe Dugarry.