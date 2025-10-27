Du jamais vu à l’OM : La star qui plombe De Zerbi !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Fautif par deux fois samedi lors de la défaite sur la pelouse du RC Lens (2-1), Benjamin Pavard a mis fin à la série de cinq victoires consécutives de l’OM en championnat, mais pas que. C’est aussi la première fois que Marseille s’est incliné après avoir mené au score depuis que Roberto De Zerbi en est l’entraîneur.

Après s’être incliné face au Sporting Portugal (2-1) mercredi dernier en Ligue des champions, l’OM a de nouveau chuté samedi, cette fois-ci contre le RC Lens (2-1). Les Olympiens avaient pourtant parfaitement démarré la rencontre et ouvert le score dès la 17e minute grâce à Mason Greenwood.

Pavard, deux erreurs qui coûtent cher à l’OM C’était avant le penalty concédé par Benjamin Pavard, également fautif sur le deuxième but encaissé par l’OM, qu’il a inscrit contre son camp. Une semaine difficile pour l’international français, qui avec ces deux erreurs a mis fin à une série de 30 matchs sans défaite quand Marseille menait au score.