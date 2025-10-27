L'OM plombé par une star : Le mea culpa sur Instagram !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Tout allait bien à l'Olympique de Marseille avant la semaine dernière. Le Sporting Lisbonne (1-2) et le RC Lens (1-2) ont pris le meilleur sur l'équipe de Roberto De Zerbi. Deux défaites auxquelles Benjamin Pavard n'est clairement pas étranger. Un passage à vide pour le champion du monde qui compte bien mettre un terme à cette situation.

Benjamin Pavard a été l'une des recrues phares de l'Olympique de Marseille. Champion du monde et d'Europe avec l'équipe de France et le Bayern Munich, le polyvalent défenseur a quitté l'Inter pour défendre les couleurs de l'OM. Et après des débuts concluants, Pavard a vécu une semaine noire.

«Quand on porte ce maillot, on se doit d'être irréprochable» Fautif sur l'un des deux buts du Sporting Lisbonne en Ligue des champions mercredi dernier (1-2), Benjamin Pavard a concédé un penalty transformé par Odsonne Edouard et a mis un but contre son camp samedi soir sur la pelouse du RC Lens (1-2). Sur son compte Instagram, par le biais d'une Story, le Français a présenté ses excuses au peuple phocéen. « Supporters Marseillais, je suis désolé. Cette défaite est pour moi, j'ai commis des erreurs et j'en prends l'entière responsabilité. Quand on porte ce maillot, on se doit d'être irréprochable, et ce soir je ne l'ai pas été ».