OM - De Zerbi : Un autre entraîneur contacté !

S’il estime que son équipe a été la meilleure, Roberto De Zerbi a tout de même salué le travail de son homologue samedi soir, après la défaite de l’OM contre le RC Lens (2-1). Le technicien italien a indiqué avoir même envoyé un message à Pierre Sage à la veille de la rencontre pour le féliciter.

Battu par le Sporting Portugal (2-1) mercredi en Ligue des champions, l’OM a enchaîné une deuxième défaite consécutive samedi sur la pelouse du RC Lens (2-1). Ce qui n’inquiète pas Roberto De Zerbi pour autant, lui qui estime que sur ces deux rencontres, son équipe a été supérieure à son adversaire.

De Zerbi salue le travail de Sage « En première période, quand Mason Greenwood repart, on est à quatre contre trois, c’est une vraie occasion, même si on ne tire pas au but. Ensuite, oui, nous avons créé trop peu. Lens a très bien défendu, avec des joueurs forts et structurés, et nous manquons de fraîcheur. Mais je vous pose une question : Lens a-t-il créé beaucoup plus que nous ? Le but sur corner, est-ce un schéma prévu ? Non. Il faut accepter que le football est ainsi, parfois ça tourne contre toi », a déclaré l’entraîneur de l’OM en conférence de presse d’après-match.