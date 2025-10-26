OM : De Zerbi sauve une de ses stars !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après la défaite de l’OM sur la pelouse du RC Lens (2-1) samedi soir, Roberto De Zerbi a pris la défense de Benjamin Pavard, fautif sur les deux buts encaissés par son équipe. L’international français a vécu une semaine difficile et le technicien italien lui a apporté son soutien, estimant qu’il a été victime de malchance.

Battu au Sporting Portugal (2-1) mercredi en Ligue des champions, l’OM a enchaîné une deuxième défaite consécutive samedi contre le RC Lens (2-1). Deux matchs au cours desquels Benjamin Pavard a été impliqué sur les buts encaissés par son équipe, avec une faute entraînant un penalty et un contre son camp face aux Sang et Or.

« Pavard a été malheureux » « Ses deux matchs, à Lisbonne et ici, peuvent s’expliquer par la malchance », a déclaré Roberto De Zerbi en conférence de presse d’après-match. « Il n’a pas mal joué. À Lisbonne, il tient Catamo en jeu pour un souffle sur le premier but, et ensuite il y a ce ballon qui lui rebondit dessus. Aujourd’hui, je n’ai pas revu le penalty, mais je pense que Mme Frappart, qui est pour moi la meilleure arbitre de Ligue 1, a pris la bonne décision. Pavard a été malheureux, il a commis une légèreté et un CSC, mais ça arrive. Il ne doit pas perdre confiance, c’est une valeur ajoutée pour nous. Nous sommes heureux de l’avoir, et j’aimerais avoir plusieurs joueurs comme lui dans mon équipe. »