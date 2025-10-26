Pavard : La grosse annonce pour la suite à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Déjà malheureux mercredi dernier contre le Sporting Portugal (2-1) en Ligue des champions, Benjamin Pavard a vécu une nouvelle soirée compliquée samedi soir, lors de la défaite de l’OM à Lens (2-1). L’international français a assumé ses responsabilités et présenté ses excuses aux supporters, avec la promesse de regagner leur confiance.

Une semaine à oublier pour Benjamin Pavard. Après avoir dévié le but victorieux du Sporting Portugal (2-1) mercredi en Ligue des champions, le défenseur âgé de 29 ans a été fautif par deux fois samedi face au RC Lens (2-1), tout d’abord en commettant la faute entraînant le penalty transformé par Odsonne Edouard.

Pavard présente ses excuses aux supporters C’est ensuite lui qui a marqué le but contre son camp qui a permis aux Sang et Or de s’imposer face à l’OM. Après la rencontre, Benjamin Pavard a pris la parole sur les réseaux sociaux afin de présenter ses excuses auprès des supporters marseillais et assumer la responsabilité de cette défaite.