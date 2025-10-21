OM - Pavard : De Zerbi réclame son transfert !

Présent en conférence de presse ce mardi, à la veille de la rencontre de Ligue des Champions face au Sporting, Roberto De Zerbi a fait une sortie assez remarquée au sujet de Benjamin Pavard. Arrivé en fin de mercato à l’Olympique de Marseille, le défenseur central est prêté par l’Inter avec une option d’achat à 15M€.
C’est peut-être l’un des meilleurs coups de l’été. Très critiqué à l’Inter cet été, Benjamin Pavard a décidé de faire son retour en Ligue 1 et se relancer à l’OM. Un pari gagnant, puisque l’international français est l’un des meilleurs joueurs marseillais depuis le début de la saison.
« J'espère que Pavard va rester plusieurs années à l'OM »
Il semble avoir notamment séduit Roberto De Zerbi, qui a rendu plusieurs fois hommages à son joueur ces dernières semaines. Mais il est passé à un niveau supérieur ce mardi, en réclamant notamment que l’OM garde Pavard. « J'espère que Pavard va rester plusieurs années à l'OM » a déclaré le coach phocéen, en conférence de presse.
Un transfert à 15M€ ?
A en croire les dernières indiscrétions venant d’Italie, il ne devrait y avoir aucun problème du côté de l’Inter, où on ne compterait plus sur Benjamin Pavard. Mais pour le garder, l’OM devrait tout de même débourser pas moins de 15M€ pour garder le Champion du monde 2018 au-delà de son prêt, qui se termine en juin prochain.